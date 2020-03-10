إمام النبطية علق صلوات الجماعة في مساجد المدينة

أعلن امام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق ان “بعدما بلغ خطر فيروس كورونا حدا يهدد بالانتشار الواسع، وحرصا على سلامة مجتمعنا وأهلنا واسترشادا برأي المرجعية الدينية العليا، واستجابة لتوصيات الجهات الطبية الداعية الى حظر التجمعات، تقرر تعليق اقامة صلوات الجماعة في مسجد النبطية الكبير ومساجد المدينة الواقعة تحت اشراف النادي الحسيني، مع الابقاء على أبواب المساجد مفتوحة في اوقات الصلاة للمصلين الفرادى مهيبين التشديد في اجراءات التعقيم والوقاية المتبعة في هذه المساجد، مع امكان التعديل في القرار بحسب تطور انتشار المرض ووفق المقتضى الصحي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام