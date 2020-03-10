ابي رميا التقى حسن: لتجهيز مستشفى البوار الحكومي ليصبح قادرا على استقبال حالات الحجر الصحي

التقى عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا وزير الصحة حمد حسن َوبحث معه الأسباب الطبية لوفاة المصاب بـ”الكورونا” جان الخوري، مؤكدا ضرورة التشدد في الإجراءات المتخذة على صعيد حركة دخول وخروج المسافرين من وإلى لبنان، وتحديد المناطق الأكثر انتشارا للكورونا في لبنان.

وطالب ابي رميا بضرورة تجهيز مستشفى البوار الحكومي ليصبح قادرا على استقبال الحالات التي تتطلب حجرا صحيا، وتم الاتصال خلال اللقاء برئيس مجلس إدارة ومدير عام المستشفى د.اندريه القزيلي وابلغه حسن أن وزارة الصحة ووفدا من منظمة الصحة العالمية سيكشفان غدا على مستشفى البوار لتحديد المستلزمات المطلوبة لاستقبال حالات الحجر الصحي، مؤكدا ان الوزارة ابتداء من الغد ستخصص المبالغ اللازمة لعملية التجهيز.

واخيرا، تقدم ابي رميا من عائلة المرحوم جان الخوري بأحر التعازي، داعيا جميع اللبنانيين الى التقيد بالارشادات والإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة حفاظا على السلامة العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام