الدفاع الروسية: نتيجة للهجمات التي شنتها الطائرات المسيرة التركية في منطقة إدلب أصيب صاروخان مضادان للطائرات وجار إصلاحهما – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2020 - 21:18

الدفاع الروسية: نتيجة للهجمات التي شنتها الطائرات المسيرة التركية في منطقة إدلب أصيب صاروخان مضادان للطائرات وجار إصلاحهما

منذ 53 mins 10 March، 2020
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