“المجلس الشيعي” يعلق صلاة الجمعة والجماعات بالمساجد بسبب “كورونا”

أعلن رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ عبد الامير قبلان تعليق صلاة الجمعة والجماعات بالمساجد مؤقتا، بسبب فيروس “كورونا”.

وقال الشيخ قبلان في بيان له الثلاثاء إن “حفظ النفس من حفظ الدين ولأن حفظ الأوطان بحفظ ناسها وأهلها ولأن مخاطر فيروس كورونا بلغت حداً، يهدد فيه ناسنا ومجتمعنا”، وتابع “لأن إمكانية انتقال الفيروس سهلة جدا حال الإزدحام ودرءا للمخاطر ومنعا للضرر وحماية لناسنا ومجتمعنا وتنفيذا لأمر الله تعالى بحماية النفوس وحؤولا دون الأسباب الموجبة لنقل هذا الفيروس الذي يُهدِّد الصحة العامة، نعلن تعليق صلاة الجمعة والجماعات بالمساجد مؤقتاً تأكيداً منا لأمر الله بحماية النفوس الكريمة على الله تعالى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام