اندلاع مواجهات بين الأهالي والمستوطنين الصهاينة شرق قرية بورين قضاء نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2020 - 19:40

اندلاع مواجهات بين الأهالي والمستوطنين الصهاينة شرق قرية بورين قضاء نابلس

منذ 40 mins 10 March، 2020
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