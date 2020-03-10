مصلحة الأبحاث العلمية : الشائعات حول التوقعات المناخية غير واقعية ومنخفض جوي اعتيادي الخميس ورياح لا تزيد عن 60 كلم بالساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2020 - 19:40
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الرئيس عون: على الحكومة وضع خطط لإعادة هيكلة الديون والمصارف ومصرف لبنان وللإصلاح المالي والإداري
الرئيس دياب: سنسعى إلى تطوير النظام القضائي وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعالجة مشاكل المياة والكهرباء وإجراء إصلاحات
الرئيس دياب: لتعزيز الوضع المالي وإعادة هيكلة الدين العام واتباع برنامج إصلاحي للنمو وإعادة هيكلة النظام المصرفي
مصادر المنار: الاتفاق على 7 نقاط خلال اجتماع مدعي عام التمييز مع الوكلاء القانونيين للمصارف وجمعية المصارف
مصادر المنار: النقاط تشمل عدم تحويل أموال المودعين من العملة الصعبة إلى الليرة اللبنانية من دون رضا صاحبها
مصادر المنار: النقاط تشمل السماح للمودعين بسحب 25 مليون ليرة شهرياً وما فوق ولمدة سنة وتأمين الرواتب بالليرة دفعة واحدة
مصادر المنار: القاضي عويدات سيجري اجتماعا مع سلامة بحضور القاضي إبراهيم لبحث التفاصيل المتعلقة بالعملة الصعبة
لبنان: إجراءات وقائية تشمل إقفال المتاحف والأحراج العامة حتى إشعارٍ آخر لمنع انتشار فيروس كورونا
تقرير مستشفى الحريري: تسجيل أول وفاة لمصاب بالكورونا والعدد الإجمالي للإصابات 51 وضعهم مستقر ما عدا 3 حالات بوضع حرج
المدير العام لمستشفى الحريري الجامعي: 11 إصابة جديدة شخصت الثلاثاء بعد إجراء 202 فحصاً مخبرياً
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: نعلن تعليق صلاة الجمعة والجماعات بالمساجد مؤقتاً تأكيداً لأمر الله بحماية النفوس
مصلحة الليطاني في كتاب لوزير البيئة: استمرار رمي النفايات السائلة الملوثة في نهر الليطاني من مزارع أبقار في البقاع
مصلحة الأبحاث العلمية: الشائعات حول المناخ غير واقعية ومنخفض جوي اعتيادي الخميس ورياح لا تزيد عن 60 كلم بالساعة
النائب الحاج حسن: تعليق دفع مستحقات اليوروبوند خطوة جريئة ويجب دعم وضع خطة اقتصادية ومالية ونقدية متكاملة
الوزير باسيل: تقدمنا بقانون للكشف الإلزامي عن الأموال والممتلكات لكل من قام بخدمة عامة وسنناضل لإقراره
النائب العام التمييزي التقى الوكلاء القانونيين للمصارف بحضور النائب العام المالي واستقبل جمعية المصارف
مراسل المنار: طائرات العدو الإسرائيلي الحربية تنفذ تحليقاً دائرياً وتخرق جدار الصوت في أجواء مزارع شبعا والجولان المحتل
الرئيس الصيني شي جينبينغ يعلن السيطرة عملياًعلى فيروس كورونا في بؤرة انتشاره في منطقة هوباي
السلطات الإيطالية تطلب من المواطنين البقاء في منازلهم وتوسيع نطاق إجراءات الحجر الصحي لمنع انتشار الكورونا
الفاتيكان يعلن إغلاق كاتدرائية وساحة القديس بطرس أمام السياح حتى 3 نيسان / أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا
ماكرون يعلن أن فرنسا لا تزال "في بداية" تفشي فيروس كورونا الذي أسفر عن وفاة 25 شخصاً وإصابة 1400 في البلاد
وزير الصحة السوري: لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا إلى الآن وجميع الحالات المشتبهة أظهرت التحاليل أنها سلبية
مسؤول أميركي: بدء سحب القوات من قاعدتين في أفغانستان بولايتي هلمند وهرات جنوب وغرب البلاد
هآرتس: الجيش الإسرائيلي يخطط لاختراق محمية "نهر كزيف" الطبيعية في الجليل بآليات ثقيلة لتحسين قدرة المواجهة مع حزب الله
السعودية تعلن زيادة إنتاجها النفطي إلى 12.3 مليون برميل يومياً في نيسان / أبريل بعد فشل التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج
البيت الأبيض: الرئيس ترامب بحث في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي وضع أسواق النفط وقضايا إقليمية وثنائية
مجلس النواب الروسي يؤيد إصلاحات دستورية تتضمن السماح للرئيس فلاديمير بوتين الترشح مجدداً للرئاسة
البنتاغون يعلن أنه يخطط لنشر مفاعلات نووية صغيرة يمكن تحميلها على شاحنات لمد القواعد العسكرية في الخارج بالطاقة
قائد القيادة المركزية الأميركية: واشنطن بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي إلى العراق "لحماية الجنود الأميركيين"
وسائل إعلام إيطالية: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا من 463 إلى 631 حالة خلال يوم
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
مصلحة الأبحاث العلمية : الشائعات حول التوقعات المناخية غير واقعية ومنخفض جوي اعتيادي الخميس ورياح لا تزيد عن 60 كلم بالساعة
منذ 44 mins
10 March، 2020
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