مصلحة الأبحاث العلمية : الشائعات حول التوقعات المناخية غير واقعية ومنخفض جوي اعتيادي الخميس ورياح لا تزيد عن 60 كلم بالساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2020 - 19:40

مصلحة الأبحاث العلمية : الشائعات حول التوقعات المناخية غير واقعية ومنخفض جوي اعتيادي الخميس ورياح لا تزيد عن 60 كلم بالساعة

منذ 44 mins 10 March، 2020
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