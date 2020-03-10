عبد الصمد: سنسعى إلى فائض أولي معقول وستبقى الأجور تحت السيطرة

قالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد بعد جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إن “المؤشرات لعام 2020 سيئة”، وتابعت “سنسعى إلى فائض أولي معقول وستبقى الأجور تحت السيطرة”.

وأضافت عبد الصمد “لقد اجتمع مجلس الوزراء مع عدد من الاستشاريين الدوليين ودرس عناوين الخطة الإصلاحية من خفض الانفاق واستعادة الأموال المنهوبة”.

وتابعت عبد الصمد “رئيس الحكومة حسان دياب أكد أننا سنسعى إلى تطوير النظام القضائي وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعالجة مشاكل المياه والكهرباء وإطلاق الإصلاحات في المؤسسات العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام