الصين تمنح كوريا الجنوبية أكثر من مليون كمامة للمساعدة بمكافحة “كورونا”

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كنغ شوانغ إن “بلاده خصصت 1.1 مليون كمامة طبية وإمدادات صحية أخرى لكوريا الجنوبية، وستصل الدفعة الأولى منها قريبا”.

وأفاد المتحدث “منذ تفشي مرض فيروس كورونا الجديد، قدمت كوريا الجنوبية، حكومة وشعبا، دعما ومساعدة كبيرين للصين في مكافحة الوباء، ونحن ممتنون جدا لذلك”.

وأضاف المتحدث أن “العديد من الحكومات المحلية والشركات في الصين أعربت أيضا عن تعاطفها ودعمها لسيئول، وقدمت مساعدات في حدود قدراتها”.

وأشار المتحدث إلى أن “الصين ترغب في مواصلة تعزيز الاتصالات والتعاون مع كوريا الجنوبية في تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق جهود الوقاية من الوباء ومكافحته”.

المصدر: روسيا اليوم