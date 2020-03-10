القاهرة: على إثيوبيا ألا تمنع المياه عن مصر

قال وزير الموارد المائية والري في مصر محمد عبد العاطي إن “مصر ترغب في إتمام عملية التنمية في إثيوبيا وتقليل معدلات الفقر، وفي الوقت نفسه، يجب ألا تمنع إثيوبيا المياه عن مصر”.

وأضاف عبد العاطي الثلاثاء “نرغب في الربط الكهربائي مع السودان وإثيوبيا وإحداث التكامل والتنمية بين الدول الثلاث”، وتابع “أبلغنا إثيوبيا أن دراسات سد النهضة ناقصة وإثيوبيا قللت عدد التوربينات في السد من 16 إلى 12″، وأوضح أن “كفاءة توليد الكهرباء في السد 33% ولن يولد 6 آلاف ميغا (التي كان من المتوقع الحصول عليها) وسيولد فقط حوالي 1900 ميغا”.

وأشار عبد العاطي الى ان “الجانب الإثيوبي لم يواجه شعبه بأنه صرف أموال شعبه بالهواء”، وتابع “مصر كانت حريصة على نجاح المفاوضات وهناك إرادة سياسية والتزام للتوصل إلى اتفاق في ملف سد النهضة”.

المصدر: روسيا اليوم