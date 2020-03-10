اليمن: محافظ لحج يكشف مؤامرة سعودية تستهدف أبناء المحافظات الجنوبية

اتهم محافظ محافظة لحج اليمنية أحمد حمود جريب “حكومة عبد ربه منصور هادي وتحالف العدوان وحزب الإصلاح باستغلال تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية في محافظات صنعاء ومأرب والجوف مؤخراً، لإثارة مخاوف أبناء المحافظات الجنوبية وفتح معسكرات تجنيد وتحشيد للآلاف من الشباب بهدف تحويلهم إلى قرابين في معارك خاسرة دفاعاً عن مصالح الإصلاح”.

وقال المحافظ الثلاثاء إن “ما تم الترويج له من قبل وسائل اعلام موالية لتحالف العدوان وحزب الإصلاح من إن تحرير محافظتي مأرب والجوف من قبل قوات الجيش واللجان الشعبية يعد مقدمة للتصعيد في المحافظات الجنوبية، وهو ما يعكس افلاس الطرف الأخر عسكرياً واخلاقياً في المعركة، ويأتي ضمن مخطط جديد لاستنزاف أبناء المحافظات الجنوبية والدفع بهم إلى محارق الموت في المحافظات الشمالية”.

وأكد المحافظ أن “أبطال الجيش واللجان الشعبية يقفون منذ سنوات على التماس في عدد من الجبهات مع محافظات لحج وأبين”، وتابع “لو أرادت قيادة الثورة والقيادة السياسية التصعيد لوجهت بالتصعيد من نقيل ثرة وجبهة مكيراس في أبين وجبهات البيضاء وجبهات تعز وجبهات لحج”، واضاف “ليست بحاجة إلى تنفيذ عمليات عسكرية بحجم عملية البنيان المرصوص لاستعادة الجوف ومأرب لكي تتخذها ممراً للوصول نحو الجنوب، كما يحاول حزب الإصلاح الترويج”.

المصدر: موقع انصار الله