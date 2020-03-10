تسجيل 3 إصابات جديدة في مدينة بيت لحم المحتلة

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم “أظهرت أن نتائج الفحوصات المخبرية لـ50 عينة أخذت من مخالطين للمصابين بالفيروس في محافظة بيت لحم عن إصابة ثلاثة منهم بالفيروس”.

ويبلغ العدد الإجمالي للاصابات الآن 29 إصابة منها 28 في بيت لحم وواحدة في طولكرم، ويخضع أحد المصابين بفيروس “كورونا” في بيت لحم للعناية المكثفة بعد تدهور صحته.

وذكر الناطق باسم الحكومة أن أعداد الذي يخضعون للحجر البيتي ارتفع إلى 2900 مواطن في محافظات الضفة وقطاع غزة بينهم 6 في مدينة القدس، و605 مواطنين عادوا مؤخراً إلى غزة بعد تأديتهم مناسك العمرة.

المصدر: وكالة معاً