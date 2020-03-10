الشيخ قاسم : الحكومة تعمل ليل نهار من أجل رسم مسار إصلاحي جديد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2020 - 18:02

الشيخ قاسم : الحكومة تعمل ليل نهار من أجل رسم مسار إصلاحي جديد

منذ 1 ساعة 10 March، 2020
الشيخ نعيم قاسم
لبنان

إعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن”أداء حكومة الرئيس حسان دياب الحكيم والقرار الشُّجاع في تأجيل دفع سندات اليوروبوند هو من ضمن رؤيةٍ مفادها إيقاف النزف وعدم التصرُّف بأموال المودعين ووضع حدٍ للانهيار المالي”.

وشدد الشيخ قاسم في حديث لموقع النشرة على أن”الحكومة التي تعمل ليل نهار من أجل رسم مسارٍ إصلاحيٍ جديدٍ هي حكومةٌ جديرة بالثِّقة وتستحق الفرصة خلال الشهرين القادمين لتُنجز برنامجها العاجل والاستراتيجي”.

وأكد أن المجتمع الدولي سيحترم الأداء الجدِّي وغير المنهزم للحكومة التي لم تستسلم للرؤية القديمة وأدواتها، والتي أوصلتنا إلى ما نحن عليه.

المصدر: قناة المنار

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