ترامب يناقش وولي عهد السعودية وضع سوق الطاقة العالمية في ظل تهاوي أسعار النفط

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ناقشا أمس الاثنين وضع سوق الطاقة العالمية، تزامنا مع تراجع أسعار النفط بعد إخفاق دول (أوبك+) في الاتفاق على خفض جديد في إنتاج النفط وتخفيض المملكة لأسعار منتجها.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض، جاد دير، عبر تويتر، “بالأمس تحدث الرئيس دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول أسواق الطاقة العالمية وقضايا أخرى إقليمية وثنائية دقيقة”.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20 بالمئة، مساء الأحد الماضي، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

المصدر: سبوتنيك