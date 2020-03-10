ترامب وابن سلمان يبحثان في هبوط أسعار النفط

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي الوضع في أسواق الطاقة العالمية على خلفية الهبوط الحاد في أسعار النفط.

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان له الثلاثاء أن “الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي بحثا، في مكالمة هاتفية أجريت بينهما أمس الاثنين أسواق الطاقة العالمية وقضايا إقليمية وثنائية أخرى ذات الأهمية”.

وتشهد أسعار النفط تراجعا مستمرا خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية الزيادة الملموسة للعرض مقابل الطلب، تعمقت بسبب المخاوف من تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 4000 شخص ورصد في أكثر من 100 دولة.

والاثنين صدمت سوق الطاقة العالمية بهبوط حاد لأسعار النفط وصل إلى نسبة 30%، على خلفية الفشل في تمديد اتفاق “أوبك+” الخاص بالحد من الإنتاج النفطي، بسبب خلاف بين روسيا والسعودية حول الموضوع.

واليوم الثلاثاء شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا بنسبة 8% بعد هبوط الاثنين، حيث وصل سعر برميل للنفط من فئة “برينت” إلى 35 دولار بعد أن تراجع إلى 31 أمس.

المصدر: روسيا اليوم