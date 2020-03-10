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March 10 2020 - 16:18

اليمن: استشهاد فتاة متأثرة بجراحها إثر قصف للعدوان على التحيتا بالحديدة

منذ 24 mins 10 March، 2020
علم اليمن
اليمن - عربي وإقليمي

استشهدت فتاة يمنية الثلاثاء متأثرة بجراحها في قصف مدفعي لقوى العدوان السعودي الاميركي استهدف منزلهم في قرية دوم الهادي في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وقال مصدر يمني إن “طيران العدوان شن 12 غارة جوية على مديرية حرض في محافظة حجة، منها 7 غارات على منطقة المزرق”، وأضاف أن “طيران العدوان شن 3 غارات على مديرية بكيل المير وغارة جوية على مديرية ميدي في محافظة حجة”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان شن 10 غارات جوية على هيلان في مديرية صرواح في محافظة مأرب و7 غارات على منطقتي اليتمة والمهاشمة في مديرية خب والشعف وغارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة”.

المصدر: موقع انصار الله

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