الرئيس عون : على الحكومة وضع خطط لإعادة هيكلة الديون والمصارف ومصرف لبنان وللإصلاح المالي والإداري – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2020 - 16:18

الرئيس عون : على الحكومة وضع خطط لإعادة هيكلة الديون والمصارف ومصرف لبنان وللإصلاح المالي والإداري

منذ 30 mins 10 March، 2020
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