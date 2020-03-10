اليمن: 34 غارة جوية لطيران العدوان على عدد من المحافظات

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي على اليمن الثلاثاء 34 غارة جوية على محافظات صعدة ومأرب والجوف وحجة.

وأكد مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن 12 غارة جوية على مديرية حرض في محافظة حجة، منها 7 غارات على منطقة المزرق”، واضاف أن “طيران العدوان شن 3 غارات على مديرية بكيل المير وغارة جوية على مديرية ميدي في محافظة حجة”.

وأشار المصدر الى أن “طيران العدوان شن 10 غارات جوية على هيلان في مديرية صرواح في محافظة مأرب و7 غارات على منطقتي اليتمة والمهاشمة في مديرية خب والشعف وغارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة”.

المصدر: موقع انصار الله