المبعوث الأميركي إلى سوريا : واشنطن ستفرض “عقوبات” إذا “خرقت” روسيا أو الحكومة السورية وقف إطلاق النار في إدلب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2020 - 16:18

المبعوث الأميركي إلى سوريا : واشنطن ستفرض “عقوبات” إذا “خرقت” روسيا أو الحكومة السورية وقف إطلاق النار في إدلب

منذ 32 mins 10 March، 2020
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