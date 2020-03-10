إيران تدعو السعودية إلى تجنب تسييس موضوع فيروس كورونا – متحدث الخارجية لسبوتنيك – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 10 2020 - 16:18
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
10 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان تعود لحالة رصدت في مستشفى سيدة المعونات في جبيل قادمة من مصر
المتوفى بفيروس كورونا عمره 56 عاما ونقل من مستشفى سيدة المعونات بعد تأزم حالته الصحية وهو يعاني من أمراض مزمنة
ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا في لبنان إلى 40 بعد الإعلان عن وجود 9 حالات جديدة
محافظ بيروت يتخذ قرارا باقفال الحدائق العامة في العاصمة حفاظاً على الصحة العامة ولا سيما حرج بيروت
جلسة لمجلس الوزراء اللبناني تنعقد في بعبدا للبحث في خطوات ما بعد تعليق دفع سندات اليوروبوند واعادة هيكلة الدين العام
الرئيس نبيه بري يدعو الحكومة الى بدء الخطوات التنفيذية لمعالجة الأزمة ووضع مقاربة حاسمة لملف الكهرباء وإنهاء حالة العجز
وزير المال غازي وزني: قرار الحكومة عدم تسديد سندات اليوروبوند هو الخطوة الأولى لمعالجة أزمة المديونية التي يمر بها لبنان
وزير الاقتصاد راوول نعمة: ننتظر قرار حاملي السندات والحكومة ترغب في التأكد أن إعادة هيكلة الديون ستكون كاملة ونهائية
مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر: لبنان مسؤول عن السياسات الخاطئة التي انتهجها في الماضي
الإمام الخامنئي يمنح اسم "شهيد الخدمة" لأفراد الطاقم الطبي الذين قضوا أثناء أداء واجبهم الوطني في مكافحة كورونا
أ ف ب: تجاوز الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ4000 مع تسجيل 17 حالة وفاة جديدة في الصين
الرئيس الصيني يعلن السيطرة عملياً على فيروس كورونا في مقاطعة هوبي بؤرة تفشي الوباء
وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى 8042 حالة والوفيات الى 291 وتعافي 2731 اصابة
وزارة الصحة في الكيان الصهيوني تعلن ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا الى 58 وعزل 100 مستوطن شمال غرب نابلس
الحكومة الفلسطينية: نتائج الفحوص المخبرية تظهر إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 26 حالة
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد الاصابات الى 69 حالة
البيت الأبيض: الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)
قناة سي إن بي سي: ترامب صافح نائبين أميركيين على متن الطائرة الرئاسية قبل أن يتبيَّن لقاؤهما مع أشخاص مصابين بالفيروس
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل شاباً فلسطينياً بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بمدينة القدس المحتلة
سوريا: استشهاد 3 مواطنين في محيط مورك بريف حماه الشمالي اثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الجماعات الإرهابية
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: وقف اطلاق النار في ادلب يسير بشكل جيد ولو كان مؤقتاً ونأمل أن يتحول الى اتفاق دائم
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
إيران تدعو السعودية إلى تجنب تسييس موضوع فيروس كورونا – متحدث الخارجية لسبوتنيك
منذ 34 mins
10 March، 2020
التعليقات
ذات صلة
الرئيس عون في مجلس الوزراء: لوضع خطة لاعادة هيكلة الديون والمصارف تزامنا مع المفاوضات
ترامب وابن سلمان يبحثان في هبوط أسعار النفط
اليمن: استشهاد فتاة متأثرة بجراحها إثر قصف للعدوان على التحيتا بالحديدة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}