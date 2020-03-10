اعتصام لمحتجين أمام الدوائر والمؤسسات الرسمية في حلبا

أفادت” الوكالة الوطنية للاعلام” أن مجموعة من المحتجين في خيمة إعتصام حلبا إعتصموا أمام الدوائر والمؤسسات الرسمية في حلبا: مبنى المالية، مؤسسة مياه لبنان الشمالي مديرية الإستثمار دائرة إستثمار حلبا، مبنى أمانة السجل العقارية ودائرة المساحة، مركز وزارة العمل، مبنى أوجيرو، مركز التنظيم المدني، مؤسسة كهرباء لبنان دائرة حلبا وال BUS، مركز التعليم المهني والتقني، وذلك إحتجاجا على مماطلة الحكومة بتلبية مطالب “الحراك الشعبي”، وضد إرتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار، وللمطالبة بحقوق العمال المياومين.

ورددوا شعارات ضد الفساد وضد حكم المصرف، وطلبوا من الموظفين التوقف عن العمل والاقفال.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام