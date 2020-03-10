الاحتلال يعتقل شاباً بزعم حيازته سكيناً ومحاولته تنفيذ عملية طعن بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2020 - 14:30

الاحتلال يعتقل شاباً بزعم حيازته سكيناً ومحاولته تنفيذ عملية طعن بالقدس المحتلة

منذ 22 mins 10 March، 2020
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