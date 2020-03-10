بنك بيروت يوضح : تدابير إنسانية احترازية وللحذر والدقة قبل نشر أي اشاعة

صدر عن ادارة “بنك بيروت “البيان التوضيحي الآتي:

“بالإشارة الى مارورد على موقع Kataeb.org الإلكتروني من معلومات مغلوطة حول إصابة موظفين من بنك بيروت بالكورونا وإرسال 100 موظف الى منازلهم، يهم بنك بيروت التوضيح أنه تم ارسال 7 موظفين الى منازلهم كتدبير وقائي إثر تواجدهم مع أحد المصابين في مناسبة إجتماعية، وعليه، وحرصا على صحة وسلامة الموظفين، اتخذت الإدارة التدابير الإنسانية الاحترازية اللازمة لاحتواء تفشي “فايروس” الكورونا، وعليه طلب من 20 موظفا التزام الحجر المنزلي الوقائي الى حين صدور النتائج المخبرية، علما انه لم يتم تسجيل أي إصابة حتى الآن.

لذلك يهيب بنك بيروت بالمواقع والمصادر الإعلامية كافة، توخي الحذر والدقة قبل نشر أي شائعة قد تسبب هلعا لدى المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام