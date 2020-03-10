الوزير حتي عرض مع ممثلة اليونيسف التعاون في مواجهة كورونا وتسلم نسخا عن اوراق اعتماد 5 سفراء

عرض وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي مع سفيري المانيا جورج بيرغلين والسويد يوغن ليندستروم، مقررات إجتماع مبادرة ستوكهولم في برلين للحد من إنتشار الأسلحة النووية، وشرح حتي موقف لبنان والدول العربية لجهة إقامة شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل ودعوة أصحاب هذه المبادرة لدعم موقف لبنان.

اليونيسف

وبحث حتي مع ممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو في سبل التعاون بين لبنان والمنظمة مشيدا بالجهود التي تبذلها اليونيسف في “مواجهة فيروس كورونا المستجد”.

بيلاروسيا

واستقبل وزير الخارجية سفير بيلا روسيا يوري سلوكا والقنصل الفخري ايلي سركيس.

سفراء جدد

وكان حتي قد تسلم نسخا عن اوراق اعتماد خمسة سفراء جدد في لبنان تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق، الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

والسفراء الجدد هم: غانا وينفرد هاموند، جنوب افريقيا باري فيليب جيلدر، استونيا ميكو هاجاس، زامبيا توبلي لوبايا، بوركينا فاسو آلاسان مون.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام