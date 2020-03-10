النائب الحاج حسن: خطوة الحكومة بتعليق دفع مستحقات اليوروبوند جريئة

أكد رئيس تكتل “بعلبك – الهرمل” النيابي حسين الحاج حسن “دعمه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة، بتعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوند، وقيمتها مليار ومائتي مليون دولار التي كانت مقررة دفعها في التاسع من شهر آذار الجاري، والتي كانت ستتسبب بعواقب وخيمة، وأشاد بها واعتبرها خطوة جريئة” .

كلام الحاج حسن جاء خلال حفل تأبيني في أسبوع المجاهد أحمد أبو خضر، في حارة الفيكاني البقاعية، حضره عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد وأعضاء من القيادات السياسية، والحزبية وعوائل الشهداء.

وشدد على “دعم الحكومة في وضع خطة اقتصادية، ومالية ونقدية واجتماعية متكاملة، تكون منطلقا للخروج من النفق المظلم، الذي أدخلتنا فيه القرارات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية الماضية، التي رفض أصحابها في السنوات الماضية أن يتخلوا عنها، رغم كل المطالبات، آملا “أن تكون هناك خطوات أخرى، في هذا الاتجاه للخروج من هذا النفق”.

وكان لعائلة الفقيد كلمة أكدت فيها على استكمال الخط الذي سلكه الشهيد من أجل حرية الأمة وكرمتها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام