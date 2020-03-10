اعلام العدو يزعم تنفيذ عملية طعن في مدينة القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2020 - 14:30

اعلام العدو يزعم تنفيذ عملية طعن في مدينة القدس المحتلة

منذ 34 mins 10 March، 2020
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