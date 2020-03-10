عودة أكثر من 640 لاجئا سوريا إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بأن أكثر من 640 لاجئا عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن على موقع وزارة الدفاع الروسية “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 645 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 173 لاجئا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 472 شخصا عادوا من الأردن عبر معبر نصيب. وأشار المركز إلى تأهيل 3 منازل سكنية وصيانة محطة لضخ المياه ومخبز. ووفقا للمركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي على مساحة 1.9 هكتار بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير27 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: سبوتنيك