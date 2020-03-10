أذربيجان تنتخب امرأة رئيسة للبرلمان لأول مرة في تاريخها

تم انتخاب صاحبة غافاروفا رئيسة لمجلس الملي (البرلمان) الأذربيجاني، لتصبح أول امرأة تتصدر الهيئة التشريعية في التاريخ الحديث لأذربيجان. هذا وتم ترشيح غافاروفا لمنصب رئيس مجلس الملي، من قبل حزب أذربيجان الجديدة الحاكم، وذلك في أول جلسة عقدها البرلمان الثلاثاء.

وتخرجت غافاروفا من معهد التربية والتعليم الأذربيجاني للغة الروسية والأدب الروسي بدرجة امتياز بالإضافة إلى حيازتها على (فقه اللغة الإنجليزية)ا من جامعة أذربيجان للغات . ومنذ عام 1981 وحتى الآن ، تعمل في جامعة باكو السلافية. وفي الفترة بين أعوام 2004-2000 ، شغلت منصب عميدة كلية لغات أوروبا الغربية ورئيسة قسم فقه اللغة الإنجليزية في الجامعة الغربية. وعلاوة على ذلك شغلت منصب نائبة رئيس جامعة باكو السلافية لشؤون العلاقات الدولية.

المصدر: سبوتنيك