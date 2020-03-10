رئيس البرلمان الأوروبي يعزل نفسه كإجراء وقائي ضد كورونا بعد زيارة إيطاليا

قرر رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي الثلاثاء، عزل نفسه طوعيا بمنزله كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19. وفي بيان قال ساسولي “لقد قررت بعد أن كنت في إيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كإجراء وقائي، أن أتبع التدابير المشار إليها وأن أمارس وظيفتي كرئيس من منزلي في بروكسل امتثالًا للأيام الـ 14 التي أشار إليها البروتوكول الصحي”. وأضاف ساسولي أن فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 يلزم الجميع بأن يكونوا مسؤوولين وحذرين، لافتاً إلى “أنها لحظة حساسة بالنسبة لنا جميعا”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية