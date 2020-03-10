تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان تعود لحالة رصدت في مستشفى سيدة المعونات في جبيل والقادمة من مصر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2020 - 12:40

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان تعود لحالة رصدت في مستشفى سيدة المعونات في جبيل والقادمة من مصر

منذ 45 mins 10 March، 2020
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