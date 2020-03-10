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March 10 2020 - 12:40

وزير خارجية تركيا يدعو لخارطة طريق جديدة مع أوروبا بشأن قضية اللاجئين

منذ 1 ساعة 10 March، 2020
وزير الخارجية التركي جاويش اوغلو
تركيا - عربي وإقليمي

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، لوضع خارطة طريق جديدة مع أوروبا للتعاطي مع قضية اللاجئين على الأراضي التركية. وقال تشاووش أوغلو، في حوار متلفز مع وكالة الأناضول بثته القنوات التركية، إن “الظروف الحالية واحتياجات اللاجئين تختلف عما كانت عليه في عام 2016 ، وسنبحث مع الاتحاد لأوروبي ما يمكن أن نقوم به في إطار الظروف الجديدة”. وأضاف وزير الخارجية التركي، “انتهى عهد المماطلة، وعلينا تحديد خريطة طريق حديدة والاتفاق حولها”. وتابع أن “حدود أوروبا تبدأ من جنوب شرق تركيا، وليس من اليونان”، مؤكدا أن ” الاتحاد الأوروبي أدرك خطورة الوضع والعبء الذي تتحمله تركيا بعدما فتحنا الأبواب أمام اللاجئين”.

المصدر: سبوتنيك

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