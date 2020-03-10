وزير خارجية تركيا يدعو لخارطة طريق جديدة مع أوروبا بشأن قضية اللاجئين

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، لوضع خارطة طريق جديدة مع أوروبا للتعاطي مع قضية اللاجئين على الأراضي التركية. وقال تشاووش أوغلو، في حوار متلفز مع وكالة الأناضول بثته القنوات التركية، إن “الظروف الحالية واحتياجات اللاجئين تختلف عما كانت عليه في عام 2016 ، وسنبحث مع الاتحاد لأوروبي ما يمكن أن نقوم به في إطار الظروف الجديدة”. وأضاف وزير الخارجية التركي، “انتهى عهد المماطلة، وعلينا تحديد خريطة طريق حديدة والاتفاق حولها”. وتابع أن “حدود أوروبا تبدأ من جنوب شرق تركيا، وليس من اليونان”، مؤكدا أن ” الاتحاد الأوروبي أدرك خطورة الوضع والعبء الذي تتحمله تركيا بعدما فتحنا الأبواب أمام اللاجئين”.

المصدر: سبوتنيك