مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي: دول الاتحاد تواجه وضعاً استثنائياً مع تفشي كورونا

دعت مفوضة الصحة وسلامة الأغذية بالاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس، إلى التعاون بين دول الاتحاد لمواجهة الوضع الذي وصفته بالاستثنائي مع تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة دول الاتحاد. وقالت كيرياكيدس، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الأزمة الثلاثاء، “منذ الأمس، أكدنا حالات إصابة جديدة في جميع الدول الأعضاء، ولكن الصورة تتغير بسرعة، والساعات والأسابيع والأيام المقبلة دقيقة جداً”. وتابعت، “أطلب من البرلمان أن يتخذ قرارات مهمة الأشهر المقبلة… الأعضاء يجب أن يركزوا على كيفية احتوائه وتقليل انتشاره، يجب أن نرى تعاونا ومشاركة معلومات، وأوضح أننا نواجه وضعا استثنائيا، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته”. وأكدت أن “الإجراءات تؤثر على مواطنينا واقتصادنا، أنه ليس وضعا سهلا”.

المصدر: سبوتنيك