وزير الصحة يدعو الى تضامن داخلي وخارجي للقضاء على كورونا

شدد وزير الصحة الايراني سعيد نمكي على ضرورة الوحدة والتضامن الداخلي والخارجي للقضاء على فيروس كورونا مشيرا الى ان ايران تواجه حربا اعلامية معادية تحاول تقديم صورة مغلوطة عن ايران بذريعة كورونا.

وأشار نمكي خلال اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء بنواب مجلس الشورى الاسلامي، الى الحرب الاعلامية التي يشنها الاعداء ضد ايران بذريعة فيروس كورونا وقال، للاسف يتم الايحاء في العالم وكأن ايران قد تحولت الى بؤرة لفيروس كورونا وهي صورة مغلوطة تماما، اذ هنالك دول مثل الامارات وباكستان ظهر فيها الفيروس قبلنا.

واضاف، هذا الفيروس مرض لا يعرف الحدود الجغرافية ولابد من العمل على بلورة الوحدة والتضامن الداخلي والخارجي للقضاء عليه، لذا فان توجيه الاتهامات وخلق العراقيل لا نتيجة له سوى المزيد من الاضرار للشعب.

وفي جانب اخر من حديثه اكد وزير الصحة ضرورة المواكبة القصوى من قبل سائر الوزارات والاجهزة مع وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا.

واضاف نمكي، ان قضية كورونا ابعد بكثير من كونها قضية طبية ، اذ ان لها مختلف الابعاد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، لذا يتوجب على جميع الوزارات والاجهزة والقوى العسكرية والسلطة القضائية والمنظمات الشعبية وغيرها الدخول الى الساحة مع ادراك لمسؤوليتها تجاه تفشي هذا الفيروس وان تؤدي دورها بافضل صورة ممكنة.

واشار في ختام تصريحه الى الجهود الدؤوبة والشجاعة والمخلصة والملتزمة للكوادر الطبية في مستشفيات البلاد واعتبر ذلك رمزا لحرب حقيقية وقال، انني افتخر بزملائي الذين يقفون الى جانب الشعب، رغم كل القيود والنقائص الموجودة في الظروف الحالية، ولا يتوانون عن بذل اي جهد ممكن رغم كل الاخطار التي تهدد حياتهم.

المصدر: وكالة مهر