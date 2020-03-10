تعميم عن العمل في عدلية بيروت: تأسيس ملفات وتلقي طلبات الامور المستعجلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2020 - 12:40

تعميم عن العمل في عدلية بيروت: تأسيس ملفات وتلقي طلبات الامور المستعجلة

منذ 2 ساعة 10 March، 2020
قصر العدل
لبنان

أصدر الرئيس الأول الإستئنافي في بيروت بالتكليف القاضي حبيب رزق الله اليوم التعميم الآتي:

“بناء للبيان الصادر عن وزيرة العدل البروفسور ماري كلود نجم والمتضمن تعليق الجلسات لغاية 13/3/2020، نحيط المحامين والمتقاضين لدى أقلام محاكم بيروت المدنية علما بأن العمل خلال فترة تعليق الجلسات يقتصر على التالي:

–  تأسيس الملفات الجديدة.

–  تلقي الطلبات والطعون الخاضعة لمهل إسقاط.

–  تلقي طلبات التدابير المستعجلة.

فيما عدا الحالات المذكورة أعلاه، يرجى من المراجعين الإتصال هاتفيا بالقلم من أجل أي مراجعة أخرى أو استفسار عن ملف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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