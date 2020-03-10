بيلاروسيا تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس #كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2020 - 12:40

بيلاروسيا تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس #كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9

منذ 2 ساعة 10 March، 2020
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