شركة الطيران الوطنية المغربية تقرر تعليق رحلاتها إلى إيطاليا بسبب “كورونا”

قررت شركة الطيران الوطنية المغربية “الخطوط الجوية الملكية المغربية”، تعليق رحلاتها إلى إيطاليا بسبب تفشي الفيروس التاجي حسب ما أفادت به مجلة “إيكونوميست” المغربية.

وسجل في المغرب في 10 آذار/مارس، حالة إصابة بفيروس “كورونا” تعود لسائح فرنسي وصل إلى مدينة مراكش يوم 7 آذار/ مارس.

هذا وأعلن رئيس وزراء المغرب، سعدالدين العثماني، أن بلاده قررت تعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وسط مخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي قال إن إيطاليا ستخضع للإغلاق حتى الشهر القادم بعد أن شهدت البلاد نحو 9172 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة 463 شخصا بينما تعافى بالفعل 724 شخصا.

المصدر: وكالة سبوتنيك