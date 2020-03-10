المركزي الروسي يعلن عن إجراءات لدعم الروبل

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات لدعم الروبل الروسي الذي تراجع أمام الدولار واليورو، بعد الهبوط الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية يوم أمس الاثنين.

وقرر المركزي الروسي وقف شراء عملات أجنبية من سوق العملات المحلية لمدة 30 يوما، بسبب انهيار أسواق النفط بعد فشل موسكو والرياض في إطار تحالف “أوبك+” في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج.

كما أعلن المركزي أنه سيعقد مزادين اليوم، الأول مزاد “ريبو” بقيمة 500 مليار روبل، وهو شكل من أشكال الإقراض القصير الأجل، ومزاد لبيع عملات أجنبية بقيمة 5 مليارات دولار.

وأكد أنه يراقب عن كثب الأوضاع في سوق العملات ويشدد استعداده للتدخل في السوق عند الضرورة.

وكانت العملة الروسية (الروبل) قد تراجعت أمس في البورصات العالمية، إذ وصلت إلى 75 روبلا للدولار، وذلك بعد هبوط أسعار النفط بنحو 25% مسجلة أسوأ أداء يومي في نحو 30 عاما.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر صرف الروبل الروسي في بورصة موسكو أمام الدولار واليورو، وسجلت العملة الروسية مستوى عند 72.03 روبل للدولار، حيث ارتفعت العملة الأمريكية بنحو 3.45 روبل.

أما العملة الأوروبية فقد صعدت بواقع 4.33 روبل إلى 81.81 روبل لليورو، وفقا لما أظهره موقع البورصة الروسية اليوم بحلول الساعة 10:42 بتوقيت غرينيتش.

كذلك استهل مؤشرا بورصة موسكو تعاملات اليوم على تراجع، حيث انخفض المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل، بنسبة 7.67% إلى 2510.89 نقطة، كما تراجع المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 12.67% إلى 1098.59 نقطة.

المصدر: روسيا اليوم