محافظ نابلس يقرر إغلاق كافة المقاهي في المحافظة اعتبارا من اليوم (وكالة معا) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2020 - 10:38

محافظ نابلس يقرر إغلاق كافة المقاهي في المحافظة اعتبارا من اليوم (وكالة معا)

منذ 8 mins 10 March، 2020
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