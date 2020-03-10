حريق النصيرات يحصد المزيد من الضحايا.. العدد ارتفع الى 14

ارتفع الى اربعة عشر عدد ضحايا حريق النصيرات الذي وقع الخميس الماضي بعد الاعلان عن وفاة مواطن جديد.

وقالت وزارة الصحة في غزة ان المواطن عبد الله الزريعي 25 عاما توفي اليوم الثلاثاء متأثرا بجراحه التي اصيب بها في حريق النصيرات وسط قطاع غزة .

وتعرض المواطن الزريعي الى حروق في كافة انحاء جسده منذ الخميس نقل على اثرها الى مشفى الشفاء حيث اعلنت وفاته اليوم.

وكان اثان من المواطنين توفيا امس الاثنين فيما توفي تسعة يوم الخميس واحد يوم الجمعة.

ونقل احد عشر مواطنا الى مشافي الضفة الغربية لخطورة حالتهم.

وطالبت عدة جهات حقوقية بالتحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين عن الحادث الذي اثار صدمة في قطاع غزة.

المصدر: وكالة معاً