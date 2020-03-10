وزير الصحة الايراني سعيد نمكي: نواجه حربا اعلامية معادية محورها كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2020 - 10:38

وزير الصحة الايراني سعيد نمكي: نواجه حربا اعلامية معادية محورها كورونا

منذ 12 mins 10 March، 2020
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