النائب هاشم: على الحكومة الا تتأخر في إطلاق الخطة الوطنية الانقاذية

كتب عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم عبر حسابه على الفيسبوك ” لاننا لانملك ترف الوقت وإضاعة المزيد منه، على الحكومة الا تتأخر في إطلاق الخطة الوطنية الانقاذية وان تتحول الى ورشة دائمة للبدء بخطوات انقاذية حقيقية بعيدة عن اي مصالح سياسية وحزبية ومناطقية، وان تكون المصلحة العامة هي العنوان والحافز لأي قرار، ولا يجوز ان تتلهى الحكومة ببعض القشور والابتعاد عن نهج المسايرة والارضاء، لتأتي التقديرات والقرارات وطنية صافية ولتأتي الخطة ثمارها ونستطيع تجاوز سلبيات الأزمة الراهنة والخروج منها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام