مؤشر السوق السعودية يرتفع بأكثر من 5 بالمئة بفعل تعافي سعر النفط قليلا

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بـ 5.5 بالمئة، اليوم الثلاثاء، ليتداول فوق مستوى 6650 آلاف نقطة؛ وذلك عقب ارتفاع سعر خام برنت لـ 36.9 دولار للبرميل، بعدما مني بخسائر كبيرة أمس.

وارتفعت جميع الأسهم المدرجة بالسوق السعودية بدون استثناء، حيث ارتفعت غالبية الأسهم بأكثر من 6 بالمئة؛ وسجلت أسهم 10 شركات ارتفاعا بأكثر من 8 بالمئة، بحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية.

وتصدر سهم شركة البتروكيماويات السعودية الضخمة “سابك” الأسهم القيادية مرتفعا بنحو 8.4 بالمئة، وسهمي “مصرف الراجحي” وشركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو”، وكذلك شركة “معادن” 6.5 بالمئة لكل منها.

ووفقا للصحيفة، ارتفعت أسواق الخليج خلال تعاملاتها اليوم بشكل كبير؛ حيث تتصدر بورصة الكويت المكاسب بعد ارتفاعها بنحو 6 بالمئة، فيما ارتفع سوق دبي المالي بنحو 5 بالمئة، ونحو 4.2 بالمئة لسوق أبو ظبي؛ كذلك ارتفعت بورصة قطر بنحو 3 بالمئة.

المصدر: وكالة سبوتنيك