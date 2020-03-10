غرفة التحكم المروري: سقوط 25 جريحاً في 17 حادث سير خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2020 - 08:40

غرفة التحكم المروري: سقوط 25 جريحاً في 17 حادث سير خلال 24 ساعة

منذ 37 mins 10 March، 2020
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