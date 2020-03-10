غرفة التحكم المروري: سقوط 25 جريحاً في 17 حادث سير خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2020 - 08:40
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القضاء المصري يحكم بالمؤبد بحق 112 شخصاً بتهمة محاولة اغتيال النائب العام المساعد وبفترات اقصاها 15 سنة لنحو 100 آخرين
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الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي واميركا يرفضون الإعتراف بـ "الإمارة الإسلامية في أفغانستان" حتى بعد الاتفاق مع طالبان
القوات الأميركية تبدأ الإنسحاب من افغانستان تطبيقاً للإتفاق مع حركة طالبان والموقع في العاصمة القطرية
مقتل 6 سجناء خلال احتجاجات ضد القيود التي فرضتها السلطات الإيطالية في السجون بهدف منع انتشار فيروس كورونا
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
غرفة التحكم المروري: سقوط 25 جريحاً في 17 حادث سير خلال 24 ساعة
منذ 37 mins
10 March، 2020
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