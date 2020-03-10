ستولتنبيرغ: هناك تراجع للعنف في إدلب السورية في الأيام الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2020 - 04:02

ستولتنبيرغ: هناك تراجع للعنف في إدلب السورية في الأيام الأخيرة

منذ 1 ساعة 10 March، 2020
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أخبار دولية - منظمات

أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، اليوم الاثنين، أن الحلف رصد تراجعا للعنف العسكري في محافظة إدلب السورية، خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أهمية تثبيت هذا التوجه.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي، رجب طيب أر دوغان، عقد في بروكسل في ختام محادثات للجانبين، قال ستولتنبيرغ: “تعد تركيا عضوا هاما وقيما (في الحلف) قدمت إسهاما في ضمان الأمن المشترك بالطرق المختلفة. لتونا ناقشنا الوضع الأمني في سوريا وأزمة الهجرة التي تسبب بها. لا يزال وقف إطلاق النار في إدلب صامدا، ونشهد خلال الأيام الأخيرة تراجع العنف. من الأهمية المواصلة في تطبيق هذه الاتفاقات وتطويرها، من أجل ضمان حماية المدنيين في سوريا وإرسال المساعدات الإنسانية (إليهم)”.

كما أكد الأمين العام للحلف أن الناتو سيواصل دعمه لتركيا “في إطار عدد من الإجراءات الدفاعية”، بما في ذلك المتمثلة بأنظمة “باتريوت” (التي نشرت دول الناتو، في العام 2012، بطاريتين منها على الأراضي التركية بطلب من أنقرة) ” حتى تدافع عن نفسها من التهديدات الناجمة من سوريا”.

وأضاف أن الناتو يدعم أنقرة كذلك عبر توسيع وجوده البحري والجوي في المنطقة.

المصدر: وكالات

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