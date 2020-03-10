الأمن العراقي يعلن مقتل 25 من “داعش” شمالي البلاد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الاثنين، عن مقتل 25 إرهابيا من عناصر تنظيم “داعش” وتدمير 9 أنفاق تابعة لهم في منطقة قرة جوغ الجبلية شمالي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، أنه “بعد العمليات الناجحة في منطقة الخانوكة بتلال حمرين يستمر أبطال الجهاز في ملاحقة عصابات داعش الإرهابي”.

وجاء في البيان أن أفراد الجهاز نفذوا “بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، عملية إنزال جوي في منطقة جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور، واشتبكت مع العصابات الإرهابية، من فجر الأمس ولغاية فجر اليوم، مع ضربات جوية متلاحقة، وقد أسفرت العملية عن مقتل 25 إرهابيا وتدمير 9 أنفاق، فضلا عن معسكر للتدريب”.

المصدر: خلية الإعلام الأمني العراقي