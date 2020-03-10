الخارجية العراقية: تعليق الخدمات القنصلية تحسبا لتفشي كورونا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، تعليق العمل وإيقاف كل الخدمات في الدائرة القنصلية بالوزارة حتى 21 مارس الجاري، تحسبا لتفشى فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن هذا الإجراء جاء عملا بمقررات لجنة الأمر الديواني “رقم 55” والمختصة بإجراءات مواجهة فيروس كورونا في البلاد.

وقد شدد جهاز الأمن الوطني العراقي، على ضرورة التعاون مع المراكز الطبية المختصة والالتزام بالإرشادات والإجراءات الصحية والوقائية للحيلولة دون انتشار الفيروس في البلاد.

كما أعلنت دائرة صحة الكرخ بالعراق مغادرة أربعة مصابين بفيروس كورونا المستجد للمستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

وكانت دائرة صحة الكرخ قد أعلنت، أمس الأحد، مغادرة ثلاث حالات مستشفى الفرات بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت اليوم عن اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في العراق.

وبينت الوزارة، في بيان صحفي، أن الإصابات الست الجديدة توزعت على محافظات بغداد والمثنى والأنبار وذي قار والنجف وميسان، بواقع إصابة واحدة لكل محافظة، لترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 61 إصابة مؤكدة.

فيما أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم أيضا، عن تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في المحافظة، مشيرا إلى أن المتوفي رجل مسن قادم من رحلة علاج في إيران.

المصدر: وكالات