الصحة السورية: لا إصابات بكورونا في درعا.. والبلاد خالية منه

نفت وزارة الصحة السورية ما تردد عن إصابات بكورونا في مدينة درعا، وجددت التأكيد على أنه لم تُسجل أية إصابة بالفيروس في سوريا حتى الآن.

وقالت الوزارة إن “الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني تنفي ما تتداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في درعا وتؤكد أنها أخبار عارية عن الصحة ولا توجد أي إصابات”.

وأوضحت الوزارة أن “الحالات التي راجعت المشفى الوطني خلال الأيام الماضية هي عبارة عن إنتانات جهاز تنفسي”، وأضافت أنه “تم إعطاء العلاج اللازم لها وهي تتلقى العلاج في المنازل ولا حاجة لبقائها في المشفى”.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن إصابات بالفيروس في سوريا، إذ سبق أن انتشرت شائعات عن إصابات في عدد من المحافظات السورية، وكانت الوزارة تنفي ذلك، وتؤكد أن البلاد خالية من الفيروس، وأنها لن تتستر عن أية إصابة إن وجدت.

المصدر: وكالات