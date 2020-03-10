إصابة عسكري أمريكي عمل قرب البنتاغون بفيروس كورونا

أفادت وكالة “رويترز”، استنادا إلى مسؤولين مطلعين، برصد إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى عسكري أمريكي عمل قرب مقر البنتاغون.

ونقلت “رويترز” عن 3 مسؤولين أن العسكري ينتمي إلى قوات المشاة البحرية وعمل في وكالة التعاون للأمن والدفاع، ومقرها في منطقة كريستال سيتي بولاية فيرجينيا على بعد عدة أحياء من البنتاغون.

وأوضح المسؤولون الثلاثة، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن العسكري الأمريكي عاد في الشهر الماضي إلى العاصمة واشنطن قادما من إثيوبيا.

وأشارت “رويترز” إلى أن وكالة التعاون للأمن والدفاع لم تصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه المعلومات.

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء الاثنين الحالي، 624 إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا الذي ينحدر من الصين وأطلق عليه اسم “COVID-2019″، فيما تم رصد 22 وفاة.

المصدر: وكالات