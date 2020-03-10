إيطاليا: وفاة 97 شخصا بكورونا اليوم يزيد عدد الضحايا إلى 463 والإصابات بالفيروس ترتفع إلى 9172

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الاثنين، وفاة 97 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس المستجد إلى 463.

وتعد إيطاليا الدولة الأوروبية الأكثر تضررا في هذه المرحلة من الوباء، حيث سجلت إلى حد الآن إصابة 9172 شخصا بفيروس كورونا، مقابل 7375 تم الإعلان عنها يوم الاثنين.

جدير بالذكر أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في منطقة لومباردي، شمال إيطاليا، ارتفع إلى 333.

هذا، وبالنظر إلى حجم الوباء، فقد قررت الحكومة الإيطالية يوم الأحد عزل معظم شمال البلاد، ووضعت 16 مليون شخص بالحجر الصحي الإجباري، في محاولة لاتخاذ إجراءات صارمة بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

وحتى اليوم الاثنين، سجلت في العالم 111899 حالة للإصابة بالفيروس، الذي انتشر في أكثر من 90 دولة، منها 3893 وفاة أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي 62722 ألف شخص من بين المصابين.

المصدر: وكالات