الإمارات تعلن عن تعافي 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المتعافين في البلاد إلى 12.

وأفادت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، بـ”التعافي التام” للإصابات الـ5 “من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى”.

وأوضحت الوزارة أن “الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة وشملت شخصين من كل من الإمارات وإثيوبيا وشخصا من تايلاند، وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 12 حالة”.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية أن “تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الدولة وذلك بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة”.

كما أشارت إلى أن “التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض”.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أراضي البلاد، ليصل العدد العام للمصابين في البلاد إلى 59 حالة.

المصدر: وكالات