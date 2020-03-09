إغلاق 14 مستشفى مؤقتا في ووهان بالصين

أغلقت السلطات الصينية الاثنين في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، منشأة عامة أخرى كان قد تم تحويلها إلى مستشفى مؤقت بسبب انتشار فيروس “كورونا”، حيث واصل عدد المرضى بالفيروس بالانخفاض في المدينة.

وقد أغلق مستشفى جيانغهان المؤقت، الذي تحول من مركز المعارض الدولي في ووهان، في الساعة الثالثة عصرا، ليرتفع عدد المستشفيات المؤقتة المغلقة إلى 14.

ولجأت ووهان إلى تحويل الأماكن العامة، ومن بينها مراكز العرض والصالات الرياضية إلى 16 مستشفى مؤقتا، لعلاج المرضى الذين تظهر عليهم أعراض طفيفة وعزل مصدر العدوى.

وتم علاج حوالي 12 ألف مريض في المستشفيات المؤقتة، وفقا لمركز السيطرة على كوفيد-19 في المدينة.

وبدأت أعمال تحويل مستشفى جيانغهان المؤقت في الساعة الخامسة مساء يوم 3 فبراير وسلم إلى مستشفى ووهان يونيون وبدأ العمل في الساعة الخامسة مساء يوم 5 فبراير.

واستقبل مستشفى جيانغهان المؤقت الذي ضم إجمالي 1564 سريرا، أول حالة إصابة في الساعة التاسعة من مساء يوم 5 فبراير. وعمل 21 فريقا طبيا من مناطق أخرى على مستوى المقاطعة وستة مستشفيات من ووهان في هذا المستشفى.

وخلال الـ34 يوما السابقة، استقبل مستشفى جيانغهان المؤقت إجمالي 1848 مريضا وشهد إحالة 521 مريضا إلى مستشفيات أخرى وخروج 1327 مريضا. وكان به أكثر الأسرة المتاحة، حيث دخل معظم المرضى وشهد معظم حالات خروج المرضى، من بين جميع المستشفيات المؤقتة في ووهان.

ومن المتوقع غلق المستشفيين المؤقتين الآخرين، اللذين مازالا يعملان يوم الثلاثاء، وفقا للمركز.

وسجلت ووهان 36 حالة إصابة جديدة بالفيروس و18 حالة وفاة يوم الأحد.

المصدر: شينخوا